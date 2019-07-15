نيمار يعتزم الاعتذار لبرشلونة

2019/07/15 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

UOL | حسب ماوصلنا أن نيمار ذاهب الى برشلونة لا محال ، مصادرنا

تؤكد ان نيمار يعتزم الظهور والأعتذار لمغادرته برشلونة

المذيع نيتو في برنامج (Bandsports) من UOL:"المعلومات التي لدينا، تقول ان نيمار هو بالفعل لاعبا للبارسا، سوف

يظهر علنا، ويعتذر، ويقول انه كان مخطئا عندما رحل عن البارسا".

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