بارزاني: الايام المقبلة ستشهد تحسن حركة السوق وتوفر فرص العمل في إقليم كردستان

2019/07/15 | 11:19

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بغداد اليوم- أربيل

توقع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين (15 تموز 2019)، تحسن واقع السوق، وتوفر فرص العمل، في اقليم كردستان خلال المستقبل القريب.

وقال بارزاني في كلمة له خلال افتتاح معرض "فرص" الدولي في اربيل ، إن "مشاركة اكثر من 150 شركة في المعرض سيوفر اكثر من 1700 فرصة عمل للشباب في الاقليم"، مبينا أن "كل شركة توفر فرصة عمل حتى اذا كانت واحدة ستبعث الامل من جديد".

وأضاف أن "الحرب على داعش والازمات التي تلتها، كلفت الإقليم خسائر كبيرة، الامر الذي ساهم بشكل كبير بعدم توفر فرص العمل للشباب في الإقليم"، لافتا إلى أن "الاقليم يحث الخطى نحو مستقبل افضل، وهذا ما سيجعل السوق بتحسن مستمر مع توفير العشرات من فرص العمل".

واشار بارزاني إلى ان "البلدان الناجحة اثبتت وبالتجربة ان توفير العمل ليس من مسؤولية الحكومة وقطاع العام وحده بل يتعين ان يؤدي القطاع الخاص الدور الرئيس في هذا المضمار".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، الاثنين (15 تموز 2019)، زيادة إيراد ميناء ام قصر اليومي، في محافظة البصرة، إلى ملياري دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الإيراد الذي سجله كمرك ام قصر الشمالي امس الاحد

بغداد اليوم _ البصرة

انطلق العشرات من أهالي ناحية الامام الصادق، الاثنين (14 تموز 2019)، بتظاهرة امام المجلس المحلي للناحية شمالي البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من الأشخاص انطلقوا بتظاهرة امام المجلس المحلي لناحية الامام الصادق، ش

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاثنين (15 تموز 2019)، عن حملة لمصادرة الأغنام شمال العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكاتها في بلدية الاعظمية، قامت بحملة لمصادرة الأغنام ضمن شارع 28 المحلة 320 حي الشمالية&q

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