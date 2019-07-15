مسؤول ايراني يتحدث للعالم عن آفاق العلاقات الاقتصادية مع العراق

2019/07/15 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) ‏15‏/07‏/2019 - أكد رئيس غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة يحيى آل اسحق، ان العلاقات بين البلدين تاريخية واستراتيجية، وستكون ...

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