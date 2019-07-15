2019/07/15 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم الاثنين (15 تموز 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,450 دينار ، وهي نفس الاسعار ليوم الاحد.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار في العراق النعيم نيوز.

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