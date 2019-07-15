العراق يعود مجدداً ليشغل مقعده في الاتحاد العربي للناقلين

2019/07/15 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العربي للناقلين البحريين، عودة العراق لموقعه بالاتحاد بصفة مساعد الأمين العام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال محمد مصطفى عيتاني،

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