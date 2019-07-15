الجنوب يستعد لدرجات حرارة قاسية بعد ساعات

2019/07/15 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان “طقس يوم غد الثلاثاء

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