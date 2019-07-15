استقرار العملات الاجنبية في بورصة الكفاح اليوم

2019/07/15 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :محمد عزيز

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، إستقرارا بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1204 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و400 دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1210 دنانير، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1200 ديناراً، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.70 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 125.65 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 572.55 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً= 1413.25 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.66 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 60.03 دولار.

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