واشنطن ترد على العرض الإيراني

2019/07/15 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني القاضي بإجراء محادثات بين طهران وواشنطن، في حال رفعت الأخيرة العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي.وقال بومبيو في مقابلة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم الاثنين “نفس العرض الذي طرح على جون كيري وبارك أوباما” مشيرا إلى وزير خارجية ورئيس الولايات المتحدة السابقين”.وأضاف […]

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