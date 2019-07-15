حكومة كردستان تعقد جلستها الأولى اليوم.. ماذا ستناقش؟

2019/07/15 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرر أن يعقد مجلس وزراء اقليم كردستان العراق جلسته الأولى اليوم الاثنين، فيما أفاد مصدر مطلع بأن المجلس سيناقش الملف النفطي بين بغداد واربيل .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مجلس وزراء حكومة كردستان عقد جلسته الاولى، صباح اليوم، والتي خصصت لمناقشة الأزمة النفطية بين بغداد واربيل ”.وأضاف المصدر، أن “رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني […]

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