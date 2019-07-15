2019/07/15 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC توعد محافظ البصرة اسعد العيداني، بعدم السماح لاي مظاهرات خارجة عن القانون في المحافظة، مشيراً الى ان الرئيس السابق صدام حسين لم يرعبه فكيف بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.وقال محافظ البصرة اسعد العيداني لـ “برنامج بالحرف الواحد” الذي يعرض على “قناة الشرقية” إن “البصرة لا تتحمل صراعات سياسية”.وتابع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني: صدام لم يرعبني ولا أحد يحشد الملايين سوى الصدر المركز الخبري الوطني.

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