2019/07/15 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامة رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة ،الاثنين، دورة تدريبية تحت عنوان "استراتيجيات الخدمة المصرفية وتنمية مهارات ادارة خدمة العملاء" ، في مقر الرابطة ، بمشاركة 40 متدربا من المصارف الحكومية والخاصة وشركات التحويل المالي.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي ، في كلمته خلال افتتاح الدورة وحضرتها "الاقتصاد نيوز" ، ان " البرنامج التدريبي يستهدف مدراء الفروع ومعاونيهم وموظفي قسم العمليات والشمول المالي وقسم التوعية المصرفية ، مشيرا الى ان " الدورة تستمر لمدة اربعة ايام ".





واضاف الهاشمي ، ان " البرنامج يأتي ضمن توجيهات البنك المركزي لتطوير اداء موظفي المصارف والارتقاء بالقطاع المصرفي واطلاع العاملين فيه على احدث النظم والبرامج الحديثة المستخدمة في البلدان المتقدمة مصرفياً ".

وبين ان " الرابطة تعتمد على المدربين ذات الخبرة الطويلة وأصحاب الشهادات العالمية".





واوضح ان " المشاركين سيحصلون على شهادة مشاركة من البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم دورة «استراتيجيات الخدمة المصرفية وتنمية مهارات ادارة خدمة العملاء ») نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم دورة «استراتيجيات الخدمة المصرفية وتنمية مهارات ادارة خدمة العملاء ») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).