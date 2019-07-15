منتسبو نقابة وزارة الاعمار يتظاهرون في كربلاء للمطالبة بتثبيت اصحاب العقود والاجراء

2019/07/15 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نظمت نقابة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الاثنين، تظاهرة امام مبنى حكومة كربلاء المحلية للمطالبة بتثبيت العقود والاجراء اليوميين في دوائر الوزارة.وقال مراسل /المعلومة/، إن نقابة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة نظمت، صباح اليوم، تظاهرة امام مبنى حكومة كربلاء المحلية للمطالبة بتثبيت العقود والاجراء اليوميين في دوائر الوزارة.وأضاف، أن المتظاهرين […]

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