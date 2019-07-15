2019/07/15 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال القيادي في تيار الحكمة جواد البزوني، إن تياره لا يسعى للحصول على منصب محافظ البصرة، داعياً في الوقت نفسه المحافظ بمغادرة منصبه.وقال البزوني لبرنامج بالحرف الواحد الذي يعرض على “قناة الشرقية إن “تظاهرات البصرة ليست سياسية، ولا يوجد وافدون من خارج البصرة في التظاهرات المقبلة”.وأضاف أن “الحكمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البزوني: لا نريد منصب محافظ البصرة وانصح العيداني بمغادرته المركز الخبري الوطني.

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