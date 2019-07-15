2019/07/15 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة أن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى تمكنت من ضبط موظفين في مديرية بلدية الموصل؛ للاشتباه باختلاسهما مبالغ مالية، مُبيِّنةً أنَّ المتهمين تسلَّما سلفة بمبلغ مليار و150 مليون دينارٍ لم يقوما بتسويتها، رغم مرور فترةٍ على تسلُّمها.وذكر بيان للنزاهة ، أن ” دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط موظفينِ للاشتباه باختلاسهما أكثر من مليار دينار في بلدية الموصل النعيم نيوز.

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