2019/07/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقوا على تسميته بـ ” أحمد المدينة”.وعبّر الحاج الهندي ديل شاد، عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار، أحمد المدينة ، إسما للمولود..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امراة هندية تضع أول مولود في حج هذا العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امراة هندية تضع أول مولود في حج هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امراة هندية تضع أول مولود في حج هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).