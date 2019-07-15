2019/07/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين توقيف 282 شخصًا مساء الأحد خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تجري مبارياتها في مصر.وأوضحت الوزارة أن الاعتقالات مرتبطة “بشكل أساسي” بالأحداث التي وقعت على هامش الاحتفالات بتأهل الجزائر، إنما كذلك بتجاوزات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف 282 شخصًا في فرنسا بعد تأهل الجزائر لنهائي أفريقيا وكالة خطوة برس.

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