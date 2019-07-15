من هي سارقة قلب أغنى رجل في العالم؟

2019/07/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ظهر مؤسس شركة “أمازون” الملياردير، جيف بيزوس، مع صديقته لورين سانشيز، لأول مرة رسميا خلال حضورهما نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.وبدا بيزوس مهتما بسانشيز بشكل لافت، بحسب الصور التي التقطت لهما، حيث أمطرها بالقبلات طوال اليوم، خلال تواجدهما في نادي “All England Tennis Club” لمشاهدة النهائي، بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

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