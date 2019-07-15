النزاهة تضبط موظفينِ في بلدية الموصل للاشتباه باختلاسهما أكثر من مليار دينار

2019/07/15 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبط موظفين في مديرية بلدية الموصل؛ للاشتباه باختلاسهما مبالغ مالية، مُبيِّنةً أنَّ المتهمين تسلَّما سلفة بمبلغ (1,150,000,000) مليار دينارٍ لم يقوما بتسويتها، رغم مرور فترةٍ على تسلُّمها.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق المديريَّة الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل – الشعبة المالية، قام بضبط […]

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