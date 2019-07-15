محافظ البصرة يعلن عن قرب توزيع (2500) قطعة ارض سكنية لمختلف الشرائح في ناحية سفوان

2019/07/15 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الامير العيداني ان المحافظة ستشهد في الفترة المقبلة توزيع (2500) قطعة ارض سكنية وعلى مختلف الشرائح لا سيما شريحة عوائل الشهداء في القوات الامنية والحشد الشعبي .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص”: بعد لقائنا مدير بلديات محافظة البصرة المهندس هيثم سدخان ناقشنا فيه […]

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