اتلاف اكثر من 77 طنا من الاغذية منتهية الصلاحية في بعقوبة

2019/07/15 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة التابعة الى دائرة صحة ديالى عن اتلاف اكثر من (٧٧) طنا من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية الشهر الماضي .وقال نبيل فاضل حذاف اليوم ان فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى نفذت ( ٥٨) حملة تفتيشية ومنفردة شملت الأسواق المحلية والمحال التجارية في بعقوبة اسفرت […]

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