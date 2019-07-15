2019/07/15 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا سيما شريحة عوائل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: سيتم توزيع 2500 قطعة أرض سكنية في ناحية سفوان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: سيتم توزيع 2500 قطعة أرض سكنية في ناحية سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).