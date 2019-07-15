البزوني: لا نريد منصب محافظ البصرة وانصح العيداني بمغادرته

2019/07/15 | 11:40

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بغداد:سومر نيوز

قال القيادي في تيار الحكمة جواد البزوني، إن تياره لا يسعى للحصول على منصب محافظ البصرة، داعياً في الو...

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