2019/07/15 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

توعد محافظ البصرة اسعد العيداني، بعدم السماح لاي مظاهرات خارجة عن القانون في المحافظة، مشيراً الى ان ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العيداني: صدام لم يرعبني ولا أحد يحشد الملايين سوى الصدر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العيداني: صدام لم يرعبني ولا أحد يحشد الملايين سوى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).