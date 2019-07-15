مدافع النوارس تعليقاً على رقصاته: لا اقصد الاساءة للفرق الاخرى

2019/07/15 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدافع نادي الزوراء محمد عبد الزهرة “ابو حالوب”، الاثنين، انه لا يقصد الاساءة من رقصاته مع جماهير النوارس بعد نهاية المباريات.وقال “ابو حالوب” في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “جماهير نادي الزوراء تؤازر الفريق خلال جميع المباريات ويستحقون ان نقف معهم ونتراقص احتفالاً بالفوز بعد نهاية المباريات”.واضاف أن “هذه الرقصات لا تعني […]

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