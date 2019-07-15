تركمان كركوك لـ “النور”: نطالب بمقاعد متساوية لكل مكون في الانتخابات المحلية المقبلة

2019/07/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت القوى التركمانية في كركوك ان تكون لكل مكون مقاعد متساوية في الانتخابات المحلية في حال عدم تحقيق الشروط التي تطالب بها من تدقيق سجل الناخبين واعادة هيكلة مكتب الموفضية في المحافظة.

وقال علي المفتي عضو المكتب السياسي حزب تركمن ايلي في تصريح خص به “النور نيوز” ان “الحل الامثل لانتخابات محافظة كركوك المحلية القادمة ان تكون لكل مكون مقاعد متساوية اذ لم نصل الى تحقيق الشروط منها تدقيق سجلات الناخبين والانتهاء من انجاز البطاقه الوطنية الموحدة كوثيقة اساسية واعتماد بطاقة الناخب البايومترية (طويلة الامد) واعادة هيكلية مكتب مفوضية كركوك للانتخابات”.

ودعا المفتي “وزارة الداخلية والتجارة والتخطيط الاسراع في انجاز هذه الامور وبخلافه نقترح ان توزع المقاعد بالتساوي لكل مكون وعلى اساس ٣٢٪؜ ولدورة انتخابية واحدة ونحن كتركمان نرى ان هذا هو الحل الامثل كون محافظة كركوك غابت عنها الانتخابات المحلية منذ عام ٢٠٠٥ وضرورة تمثيل التركمان في مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

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