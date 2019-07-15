“بالفديو”.. حريق يلتهم مجمعاً للعطور في النجف

2019/07/15 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق نشب حريق ضخم في وقت متاخر من ليلة الاثنين، داخل مجمع لبيع العطور ومكوى ملابس في منطقة حي العدالة الواقعة بمركز مدينة النجف.

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