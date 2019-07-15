استجواب محافظ واسط غداً الثلاثاء

2019/07/15 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حدد مجلس محافظة واسط يوم غد الثلاثاء موعداً لإستجواب المحافظ محمد المياحي.





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