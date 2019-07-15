2019/07/15 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غياب 10 سنوات، عادت النجمة العالمية الملقبة بأيقونة الجمال، صوفيا لورين، إلى شاشة الفن السابع بفيلم جديد من إخراج ابنها إدواردو بونتي.وذكرت صحيفة “فاريتي”، أن الممثلة صوفيا لورين البالغة من العمر 84 عاما تعود للفن السابع بفيلم مأخوذ عن رواية “The Life Ahead” لرومان غاري.وتلعب لورين دور “روزا”، وهي إحدى الناجيات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أيقونة الجمال صوفيا لورين تعود إلى السينما بعد عقد من الغياب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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