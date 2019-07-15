الجمارك: ضبط مكملات غذائية مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي

2019/07/15 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، ضبط مكملات غذائية مخالفة للضوابط في جمرك مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي، ضبطت كمية من المكملات الغذائية بحوزةمسافرين يرومان ادخالها عبر صالة المسافرين خلافا للضوابط والتعليمات النافذة ،علماً ان الهيئة سبق أن نوهت بمنع دخول المواد التي تحمل الصفه التجاريه عن طريق صالات المسافرين".واضافت، انه "تم حجز المواد وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ".يذكر ان "الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال المخالفة للمواد والبضائع دون استحصال الموافقات الأصولية لها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين".انتهى

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