كشف أسباب زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الى بغداد

2019/07/15 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، الاثنين، أسباب زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الى بغداد.

وقال عقل في تصريح صحفي ان "زيارة الوفد الفلسطيني الى بغداد اليوم تأتي لبحث القضية الفلسطينية وملف الشراكة الاقتصادية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات بينها الزراعة".وأضاف ان "هذه الزيارة تهدف لتطوير مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين"، مؤكداً انها "زيارة مهمة وستضع أسس قوية ومتينة للعلاقات العراقية الفلسطينية المستقبلية".وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، يرافقه وفداً رفيع المستوى من حكومته.هذا وسيلتقي الوفد الفلسطيني بالرئاسات الثلاث لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات الحاصلة في المنطقة.انتهى

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