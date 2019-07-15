2019/07/15 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بحدوث مشادة كلامية داخل لجنة الزراعة بين نواب وأصحاب شركات البيض بحضور وزير الزراعة صالح الحسني.وقال المصدر للمركز الخبري الوطني NNC، ان “احد اصحاب شركات البيض الذي حضر الاجتماع لمناقشة منع الاستيراد الاجنبي للبيض، بدأ بالصياح داخل الاجتماع مما دعاه احد النواب الى الهدوء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحسني يخرج غاضباً بعد مشادة كلامية داخل لجنة الزراعة النيابية المركز الخبري الوطني.

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