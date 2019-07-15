البدينات الحوامل يزدن خطر إصابة أطفالهن بمرض خبيث بنسبة تفوق 50%

2019/07/15 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعانين من السمنة المفرطة يزيد من احتمال إصابتهم بالسرطان بنسبة 57%.ويعتقد الباحثون الذين قاموا بتحليل أكثر من مليوني ولادة و 3 آلاف حالة إصابة بالسرطان في ولاية بنسلفانيا، أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات الأنسولين في النقاط الحرجة من تطور الجنين، قد تؤدي إلى تغيرات خطيرة

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