2019/07/15 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: تبني المشاركين في العملية السياسية للتظاهرات يخالف مبدأ الديمقراطية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: تبني المشاركين في العملية السياسية للتظاهرات يخالف مبدأ الديمقراطية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: تبني المشاركين في العملية السياسية للتظاهرات يخالف مبدأ الديمقراطية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).