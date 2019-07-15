انعقاد اول جلسة لرئاسة وزراء اقليم كوردستان

2019/07/15 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق قبل قليل في العاصمة اربيل اول اجتماع لمجلس وزراء الاقليم ضمن التشكيلة الحكومية التاسعة لكوردستان.

وبدأ الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني وبحضور الوزراء.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة عرض برنامج العمل الحكومي، وكذلك برنامج عمل كل وزارة على حدى اضافة الى ابداء الملاحظات عليه.

هذا ومن المقرر ان يجري مسرور بارزاني زيارة قريبة الى العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة ملف تصدير النفط، وميزانية اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2019.

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