وحدة الجميلي تشدد على ضرورة حسم ملف وزارة التربية والإسراع بوضع خطة مرحلية سريعة لإنقاذ المؤسسة التعليمية

2019/07/15 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت النائبة عن تحالف القوى العراقيـة وحدة الجميلي على ضرورة حسم ملف وزارة التربية والإسراع بوضع خطة مرحلية سريعة لإنقاذ المؤسسة التعليمية .وقالت الجميلي في بيان ” في الوقت الذي نتطلع فيه لبناء مؤسسة تعليمية رصينة خالية من الانكفاءات والتردي والفساد ومتسلحة بالمناهج والتقنيات الحديثة لتضاهي وتنافس المؤسسات التعليمية العالمية ، نشهد واقعا تعليميا […]

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