2019/07/15 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين، عن تحقيق كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة ايرادا يوميا قارب الملياري دينار في سلسلة من النتائج النوعية التي تحققها مراكزها الكمركية.وقالت الهيئة في بيان لها ، ان “الأيراد الذي سجله كمرك ام قصر الشمالي امس الاحد وارتفاع الايرادات في اغلب مراكزها الكمركية جاء كنتيجة طبيعية لجهودها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن تحقيق ارتفاع إيجابي في إيرادات ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن تحقيق ارتفاع إيجابي في إيرادات ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).