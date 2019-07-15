2019/07/15 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أمانة بغداد مساندة الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بأعمال رفع العوارض الحديدية والسيطرات والأبراج عن شارع المطار وصولاً إلى صالة المغادرين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.وذكر بيان للأمانة ، أن ” ملاكات دائرة بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار وبالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء باشرت رفع العوارض الحديدية والسيطرات والابراج …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بأعمال افتتاح شارع مطار بغداد وصولاً إلى صالة المغادرة النعيم نيوز.

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