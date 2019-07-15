2019/07/15 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ “فيسبوك” تعرضت لأعطال كبيرة “غير متوقعة” في الفترة الأخيرة، ما أثار حيرة مليارات المستخدمين حول العالم.وتُظهر إحصاءات رصد انقطاع الخدمة Downdetector أن معدل التعطل الذي تتعرض له خدمات “فيسبوك”، بما في ذلك “واتس آب” و”إنستغرام”، ارتفع بشكل كبير على مدار الـ 12 شهرا الماضية، وفقا لموقع Business Insider.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولا يزال غامضا تعطل تطبيقات فيسبوك بمعدل أعلى هذا العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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