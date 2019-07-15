الهاشمي: هناك مزاج امريكي لتجاوز الازمة مع ايران عبر الحوار

2019/07/15 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي , الاثنين، وجود مزاج امريكي ايراني بتجاوز الازمة عبر الحوار الا انها تحتاج الى وقت, مبينا ان الاتحاد الاوربي لايرغب بخسارة طهران على حساب واشنطن.وقال الهاشمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتحاد الاوربي يبذل جهدا حثيثا لاجل عدم وصول الازمة بين واشنطن وطهران الى التصادم العسكري […]

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