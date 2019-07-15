الحسني يخرج غاضباً بعد مشادة كلامية داخل لجنة الزراعة النيابية

2019/07/15 | 12:44

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بغداد/ سومر نيوز

افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بحدوث مشادة كلامية داخل لجنة الزراعة بين نواب وأصحاب شركات البيض بح...

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