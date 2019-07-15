سائرون: رئاسة البرلمان سوفت محاولات مناقشة اخراج القوات الاميركية

2019/07/15 | 12:44

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بغداد :سومر نيوز

حمل النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، الرئاسات الثلاث مسؤولية عدم تشريع قانون القوات الام...

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