2019/07/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت الفنانة حلا شيحة خلال تكريمها في مهرجان BIAF اللبناني أن نصفها مصري والآخر لبناني.مشيرةً إلى أنها تأخذ جمالها من البلدين لكونها من مواليد مدينة صيدا الجنوبية في لبنان الذي تعتبره بلدها الثاني.والجدير ذكره أن “شيحة” التي تم تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “زلزال” الذي عادت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حلا شيحة لمنتقدي فستانها: سأترك الهداية لكم! وكالة خطوة برس.

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