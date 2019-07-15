2019/07/15 | 12:51

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مشادة كلامية بين نواب لجنة الزراعة النيابية حول استيراد البيض

كلمة -

بغداد

قال مصدر، يوم الاثنين، ان مشادة كلامية حدثت بين نواب لجنة

الزراعة النيابية مع اصحاب الدواجن حول استيراد البيض وبحضور وزرير

الزراعة.

واوضح المصدر بحسب ما نقلته وكالات مواقع تابعها موقع كلمة

الإخباري ان "احد اصحاب شركة البيض بدء بالصياح ورفع

صوته داخل الاجتماع لمنع استيراد البيض من الخارج، مما دعاه احد

النواب الى عدم رفع صوته داخل القاعة".

واضاف ان " وزير الزراعة اضطر للخروج من الاجتماع دون اي كلام".

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