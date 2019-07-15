2019/07/15 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي، الاثنين، عن تفاصيل اداء النواب فريضة الحج خلال الموسم الحالي، مشيرة الى ان السفارة السعودية منحت استثناءات لنواب وسياسيين وبعض الشخصيات لاداء فريضة الحج.وقالت علي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اداء فريضة الحج من قبل النواب سيكون بثلاثة طرق اولها من خلال مجلس النواب او من خلال مؤسسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقررة البرلمان: السفارة السعودية منحت نوابا وسياسيين استثناءات لاداء الحج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقررة البرلمان: السفارة السعودية منحت نوابا وسياسيين استثناءات لاداء الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).