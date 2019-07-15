2019/07/15 | 12:52

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بيارق الخير يصدر بياناً بعد انشقاق 13 من اعضائه

يتبع .....

بغداد اليوم - متابعة

حذر عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الإثنين، 15 تموز، 2019، من مخطط بعثي على العراق ينطلق من كركوك، فيما وجه نداءً للرئاسات الثلاث.

وقال شاويس في مقال، إنه "أمام مرأى ومسمع الجميع، ودون أي

بغداد اليوم _ بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الاثنين (15 تموز 2019)، أن تبني الأحزاب السياسية للتظاهرات التي تحدث في العراق مخالف لمبدأ الديمقراطية، فيما أشار الى أن هذه الأحزاب بإمكانها اسقاط الحكومة عبر البرلمان.

وقال الاعر

بغداد اليوم _ خاص

كشف حركة عصائب اهل الحق، الاثنين (15 تموز 2019)، عن حقيقة امتلاكها مكاتب اقتصادية في محافظة ديالى.

وقال مدير مكتب الحركة في ديالى، احمد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اتهامات النائب الاسبق محمد الدايني، بوجود مكاتب

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