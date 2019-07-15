2019/07/15 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وكالة الفضاء الهندية تأجيل إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى من صباح الاثنين بسبب“ مشكلة فنية“ تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر إنه تم رصد مشكلة فنية في نظام إطلاق المركبة ”وكاجراء وقائي تأجل إطلاق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل ثاني مهمة هندية للقمر بسبب “مشكلة فنية” وكالة خطوة برس.

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