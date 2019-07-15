2019/07/15 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، إصدارها خمسة أحكام تضمن حقوق المتهمين، مشددة على تطبيق أحكام ثلاث مواد من الدستور قضت باستقلال القضاء في اتخاذ أحكامه وقراراته.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال الأيام الماضية خمسة أحكام تعلقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تطلق أحكاما ضامنة لحقوق المتهمين وكالة خطوة برس.

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