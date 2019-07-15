مسؤول بديالى: فراغ المطيبيجة تحول الى نقطة جذب لدواعش ثلاث محافظات

2019/07/15 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين، مما اسماه فراغ المطيبيجة على الحدود مع صلاح الدين، مشيرا إلى ان تلك المنطقة أصبحت نقطة جذب لعناصر “ داعش” الاجرامي في ثلاث محافظات.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين […]

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