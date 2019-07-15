2019/07/15 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية ISRO تأجيل إطلاق بعثة “تشاندريان-2” المقرر في الساعة 00.21 (بتوقيت موسكو) ليلة يوم 15 يوليو الجاري، إلى القمر إلى أجل غير مسمى لأسباب تكنولوجية.وقد أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية بأن تأجيل إطلاق البعثة هو إجراء وقائي بعد اكتشاف “عقبة تقنية” في صاروخ النقل قبل إطلاقه بـ 56 دقيقة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تؤجل إلى إشعار آخر إطلاق بعثة تشاندريان-2 إلى القمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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