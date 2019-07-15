ثان حالة انتحار في مصر بسبب نتائج الامتحانات

2019/07/15 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت الصحافة المصرية، اليوم الاثنين، عن انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بعدما فشلت في تحصل على

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